Giá cà phê hôm nay (28-8): Cà phê Robusta tăng mạnh

Hiện Việt Nam đang dẫn đầu thế giới trong xuất khẩu cà phê Robusta. Từ đầu năm 2024 đến 15-8-2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,02 triệu tấn cà phê, thu về 3,8 tỷ USD. So với năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 12,1% nhưng giá trị lại tăng 37,1%. Trong 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn cà phê, chiếm 90% sản lượng niên vụ và giảm 12,4% so với niên vụ trước.

Do tình trạng khan hiếm, giá cà phê xuất khẩu đã tăng vọt, đạt mức kỷ lục 5.293 USD/tấn vào đầu tháng 8, cao hơn 6,9% so với tháng 7. Giá xuất khẩu cà phê dự kiến sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của hạn hán đến nguồn cung cà phê toàn cầu.

VIỆT CHUNG