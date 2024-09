Giá cà phê trong nước hôm nay (17-9) giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg, nằm trong khoảng 123.500 - 123.800 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.800 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, Đắk Lắk là 123.800 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê thu mua tại huyện Chư Prông là 123.800 đồng giảm 100 đồng/kg so với ngày hôm qua; ở TP Pleiku và huyện Ia Grai cùng giá 123.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 123.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, được thu mua ở mức 123.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk: Ở huyện Cư M'gar, cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ, cà phê được thu mua ở mức 123.700 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê trong nước hôm nay giảm 100-200 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông, nằm trong khoảng 123.500 - 123.800 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay (17-9): Giảm nhẹ.

* Giá cà phê Robusta trên sàn London ở mức 4.618 - 5.246 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.246 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.977 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.757 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.618USD/tấn. Theo nhận định, giá cà phê thế giới sẽ còn biến động mạnh từ nay tới hết năm 2024 do thời tiết xấu, gián đoạn vận chuyển cũng như môi trường pháp lý thắt chặt tại nhiều quốc gia. Căng thẳng sẽ giảm bớt trong năm 2025 nhưng giá trong dài hạn vẫn có xu hướng tăng do biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác. VIỆT CHUNG