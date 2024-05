Giá cà phê hôm nay 16/5: Cà phê trong nước bứt phá vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg

Thị trường cà phê thế giới quay đầu giảm giá

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (15/5 - theo giờ Việt Nam) trở lại trạng thái giảm giá trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Thời điểm hiện tại, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 3.388 - 3.459 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2024 trên sàn London chỉ còn ở mức 3.403 USD/tấn, giảm 0,87%, tương đương giảm 30 USD/tấn so với trước giờ mở cửa.

Cùng lúc này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2024 đang là 197 US cent/lb, giảm 1,92% tương đương giảm 3,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 15/5 phục hồi trạng thái tăng 1.200 đồng/kg so với thời điểm đầu giờ sáng. Hiện giá cà phê khu vực đang dao động trong khoảng 100.900 - 102.000 đồng/kg, giá bán trung bình 101.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 1.200 đồng/kg so với phiên sáng, giá bán đang đã lên 100.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 102.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.200 đồng/kg so với sáng cùng ngày.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê hiện cũng tăng so với đầu giờ sáng nay, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 101.900 đồng/kg, sau khi đã tăng 1.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 101.400 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với sáng 15/5.

Giá cà phê trong nước cuối ngày 15/5 đã tăng vượt mốc 100.000 đồng/kg

Trị giá xuất khẩu cà phê sang thị trường truyền thống tăng mạnh

Bộ Công Thương cho biết, quý I/2024, trị giá xuất khẩu cà phê sang khu vực châu Á và châu Âu tăng mạnh so với quý I/2023. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang châu Á và châu Âu tăng lần lượt từ 34,28% và 47,63% trong quý I/2023 lên 37,81% và 48,34% trong quý I/2024. Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang châu Mỹ giảm từ 11,84% trong quý I/2023 xuống 7,6% trong quý I/2024.

Quý I/2024, trị giá xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng mạnh. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang các thị trường Italy và Tây Ban Nha tăng lần lượt từ 9,0% và 4,94% trong quý I/2023 lên 10,18% và 7,81% trong quý I/2024. Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Mỹ, Nhật Bản giảm từ 12,7%, 7,02% và 5,66% trong quý I/2023 xuống 11,91%, 6,19% và 6,85% trong quý I/2024.

Quý I/2024, trị giá xuất khẩu cà phê Robusta tăng mạnh nhờ giá ở mức cao. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta tăng từ 79,96% trong quý I/2023 lên 82,81% trong quý I/2024. Tương tự, trị giá xuất khẩu cà phê chế biến tăng trưởng 2 con số, tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu vẫn giảm từ 14,43% trong quý I/2023 xuống 13,76% trong quý I/2024. Trong khi đó, trị giá xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê Excelsa giảm.