Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước tăng 500 - 600 đồng/kg nằm trong khoảng 121.500 - 122.000 đồng. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 122.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.900 đồng, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku có giá 121.800 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.900 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 122.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay (14-9): Nguồn cung giảm, giá cà phê sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa: Vietnam+

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 122.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.400 đồng/kg. Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng và ngày càng rút ngắn khoảng cách với Arabica dù mặt hàng này cũng ghi nhận mức tăng. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), trong tháng 8, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil cho thấy mức tăng khiêm tốn 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 3,4 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica ghi nhận mức giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 2,49 triệu bao. Xuất khẩu cà phê Robusta được báo cáo tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 925.000 bao. VIỆT CHUNG