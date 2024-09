Giá cà phê hôm nay (11-9): Tăng mạnh

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 120.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 120.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.300 đồng tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 120.200 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 120.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.