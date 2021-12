Giá bất động sản tăng như lên đồng khắp nơi

Your browser does not support the audio element.

Giá rao bán tăng mạnh

Chị Miên - một nhà đầu tư bất động sản không chuyên - hồ hởi khoe: Tôi vừa "thoát" được lô đất ở Hà Đông, Hà Nội mua cách đây hơn 10 năm. "Chôn" vốn bao nhiêu năm vừa rồi bán, lại còn lãi kha khá.

Miếng đất của chị Miên rộng hơn 50 m2, được bán với giá 25 triệu đồng/m2. Tuy miếng đất vuông vắn nhưng ngõ hẹp, ô tô không vào được nên mấy năm rồi cần tiền chị rao bán mãi chưa "chốt" được. Chị cho biết, đợt rồi "sóng" lên mạnh, chỗ nào giá cũng tăng nên mới đẩy đi được. Trước đó, chị mắc kẹt miếng đất này khi "lao" theo sóng đất lên quận nhưng đầu tư kiểu phong trào, thiếu tính toán.

Trong khi đó, chị Hiền - một nhà đầu tư khác - lại đang khảo sát, tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư từ đất trong thời buổi "bão giá". "Khảo sát mấy tuần nay rồi mà chưa mua nổi, giá tăng quá, chỗ nào cũng đòi giá cao. Mặt bằng các khu vùng ven Hà Nội như Ba Vì, Thạch Thất… hay xa hơn là Bắc Giang, Bắc Ninh… đều thiết lập giá mới. Tôi đều thấy giá chào tăng hẳn so với thời điểm đầu năm", chị Hiền lo ngại không dám xuống tiền.

Vừa qua, thị trường cũng ghi nhận một số nơi "sốt" đất xình xịch khi giá rao bán tăng gấp đôi so với đầu năm vì xuất hiện thông tin quy hoạch. Chẳng hạn như ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhiều lô đất mặt đường giá 500 - 600 triệu đồng mỗi mét ngang, trong khi đầu năm thôi chỉ tầm 200-300 triệu đồng.