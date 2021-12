Giá bất động sản siêu sang Hawaii cao kỷ lục, doanh số tăng 600%

Your browser does not support the audio element.

Giao dịch bất động sản siêu sang tại Hawaii đang đạt mức cao kỷ lục cả về doanh số lẫn giá trị (Ảnh: WeR3DMaui).

Trong 3 quý đầu năm nay, những bất động sản trị giá từ 3 triệu USD chứng kiến doanh số tăng 235% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch cũng đạt mức kỷ lục với 3,7 tỷ USD, theo báo cáo thị trường bất động sản cao cấp của Hawaii Life.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc, doanh số những ngôi nhà có giá trên 10 triệu USD thậm chí còn tăng mạnh hơn, phá vỡ các mốc kỷ lục của tiểu bang này.

"Nó đang phi như tên lửa", Matt Beall - CEO của công ty bất động sản Hawaii Life - nói và cho rằng nếu con số trên là chính xác thì đó là một sự kiện đáng kinh ngạc đối với thị trường.