Giá bất động sản neo cao còn thanh khoản lại lao dốc

Còn theo thống kê của CBRE Việt Nam, số căn hộ chào bán tại thị trường Hà Nội trong quý I năm nay chỉ đạt 3.525 căn, giảm 34% so với cùng kỳ do dịch Covid-19 bùng phát đạt đỉnh vào tháng 2 và tháng 3.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm sút với số lượng giao dịch trong quý I năm nay ghi nhận ở mức 20.325 giao dịch (tương đương giảm 20% so với cùng kỳ).

Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý I, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới giảm 59% so với cùng kỳ. Do thiếu hụt nguồn cung mới, giá bán sơ cấp tại các khu vực đô thị trọng điểm như Hà Nội và TPHCM tiếp tục tăng.

Cụ thể, do việc sửa đổi Luật đất đai vẫn còn đang trong quá trình cân nhắc và có thêm nhiều quy định đặt ra cho việc phát hành trái phiếu của chủ đầu tư nên công ty chứng khoán này cho rằng nguồn cung mới sẽ tiếp tục bị hạn chế, rất ít sản phẩm mới được tung ra thị trường.

Phân khúc trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 66% trong tổng nguồn cung, theo sau là phân khúc cao cấp (29%) trong khi phân khúc bình dân không có nguồn cung mới trong quý này. Phần lớn nguồn cung thị trường đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các khu đô thị hiện hữu ở phía Đông và Tây Hà Nội.

Trong quý I, số căn hộ bán được vượt quá số lượng mở bán mới trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế, cho thấy nhu cầu chung cư ở thị trường này tương đối ổn định. Tổng cộng có khoảng 4.800 căn được bán trong quý, trong đó, phân khúc trung cấp chiếm 70%. Giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội trung bình đạt 1.655 USD/m2 (khoảng 38 triệu đồng/m2) trong quý I, tăng 13% so với cùng kỳ.

Phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng giá cao nhất, giá bán trung bình tăng 16% so với cùng kỳ do định vị sản phẩm cao hơn trong các đợt mở bán tiếp theo của các đại khu đô thị làm cho giá bán tăng lên.

Về bất động sản thấp tầng, tổng lượng mở bán mới tại thị trường Hà Nội đạt 296 căn trong quý I năm nay (giảm 25% so với cùng kỳ). Giá bán sơ cấp trung bình của biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội trong quý này cũng tăng mạnh lần lượt là 50% và 38% so với cùng kỳ chủ yếu do phát triển cơ sở hạ tầng và mức cầu lớn đối với loại hình bất động sản này.

Các dự án mới được giới thiệu ra thị trường trong quý này tập trung tại các cụm dân cư hiện hữu ở các quận lớn và các khu đô thị đã hoàn thiện một phần, là những khu vực thường khan hiếm nguồn cung nên đẩy giá bán tiếp tục tăng.

Tương tự, tại thị trường TPHCM, nguồn cung căn hộ thấp kỷ lục, giá bán sơ cấp của bất động sản thấp tầng đạt mức cao mới.

Cụ thể, trong quý I năm nay, nguồn cung căn hộ mới tại TPHCM giảm 48% so với cùng kỳ xuống còn 884 căn. Đây là mức cung theo quý thấp nhất kể từ năm 2013. Sự thiếu hụt nguồn cung này chủ yếu là do vấn đề cấp phép kéo dài kể từ năm 2019 và thiếu quỹ đất sẵn sàng để phát triển và bán hàng.