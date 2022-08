Ghi nhận thiệt hại từ bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Bão số 3 (Bão Maon) đã suy yếu thành áp thấp tại các tỉnh miền Bắc nhưng gây mưa to và rất to. Tại Quảng Ninh và Hải Phòng, bão gây một số thiệt hại nhưng rất may chưa có thiệt hại nhân mạng.

Mưa to gây ngập lụt tại các huyện của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh Sáng sớm 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Hôm nay nhiều tỉnh phía Bắc vẫn có mưa to đến rất to. Xem thêm: Hàng trăm cây xanh gãy đổ, nhiều nơi ngập sâu sau bão Đến sáng sớm nay 26/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Hồi 1h cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Khu vực sông suối, ngập lụt nghiêm trọng được rào chắn cảnh báo tại Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh Xem thêm: Bão tan, nhiều nơi trên đất liền tiếp tục mưa to Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần. Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão Maon, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhiều cây xanh, cột điện bị đổ. Sạt lở nhà dân ở phường Hồng Hà, TP. Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh Theo Báo Quảng Ninh, tại TP Hạ Long đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ…; sạt lở cục bộ 10 điểm tại phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hà Trung… Thành phố đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn; gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Mưa to gây ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Báo Quảng Ninh Thành phố Uông Bí sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công. TP Móng Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 ha lúa, màu; ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Các địa phương không có thiệt hại về người và đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn. Sạt lở ở đường nhánh lên cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh Xem thêm: Gần 300 cây xanh, cột điện gãy đổ tại Quảng Ninh, Hải Phòng Tại huyện Cô Tô, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn huyện còn có 6ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng; hơn 200 cây xanh dọc đường trung tâm thị trấn bị đổ; 2 mảng (thị trấn Cô Tô) bị lật trên phương tiện không có người. Một số đoạn kè, đường (cuối cống Vòom Xi, chân dốc Khu dịch vụ hậu cần nghề cá thị trấn Cô Tô…) bị sạt lở. Khu phố Long Thành, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên ngập trong nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh TP Hải Phòng sáng nay mưa đã tạnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của trận mưa đêm 25/8, nhiều tuyến phố vẫn đang ngập lụt khiến người dân chật vật di chuyển giờ cao điểm sáng. Nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng việc kinh doanh do chưa thể mở cửa. Gió lớn trong cơn bão đêm qua cũng đã quật đổ nhiều cây xanh ở Hải Phòng. Xem thêm: Hàng trăm cây xanh gãy đổ, nhiều nơi ngập sâu sau bão Các con phố tại Hải Phòng chìm trong nước.... Theo báo Lao Động, trong tối đêm qua (25.8), vì dông gió giật mạnh, nhiều tuyến phố khác có cây to tại địa bàn TP.Hải Phòng cũng gặp tình trạng cây bị đổ như Văn Cao, Cát Dài, Nguyễn Đức Cảnh... Tại tuyến đường Hai Bà Trưng cũng bị ngắt điện.  ....gây khó khăn cho đời sống người dân. Ảnh: Dân Trí Một số người dân tại khu vực đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân) cho biết, cây xanh bật gốc vào rạng vào 26.8, thời điểm mưa dông rất to tại Hải Phòng. May mắn vào thời điểm đó, không có nhiều phương tiện lưu thông trên đường nên không va chạm vào người người dân.. Xem thêm: Bão số 3 đổ bộ kéo theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị ngập nặng Đến 7 giờ sáng 26-8, nhiều tuyến phố ngập sâu 45-50 cm, như Đình Đông (Quận Lê Chân), Khu vực ga Thượng Lý (quận Hồng Bàng), Hạ Đoan, Hàng Tổng (quận Hải An)…Tình trạng ngập lụt cũng diễn ra tại các khu vực Trung Lực, Lực Hành, Trung Hành, Thư Trung, Vĩnh Lưu 356, Kiều Hạ, Phủ Thượng Đoạn, (quận Hải An), An Đà, Nguyễn Bình, Lê Lợi (quận Ngô Quyền). Ngập lụt còn xảy ra ở nhiều xóm ngõ, khu dân cư. Hàng loạt cây xanh ngã đổ ở các tuyến đường thuộc TP Hải Phòng... Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 26/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.