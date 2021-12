Ghi nhận hình thái mới của loài sóc đỏ đặc hữu ở đảo Hòn Lao

Your browser does not support the audio element.

Ảnh chụp cá thể Sóc đỏ với sự biến thiên về hình thái ghi nhận tại Đảo Hòn Lao - Đảo biệt lập ngoài khơi miền Trung Việt Nam (Ảnh: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật).

Dựa trên nghiên cứu, so sánh đối chiếu các đặc điểm hình thái bộ lông và cấu trúc sọ, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới đây đã phát hiện thấy những đặc điểm khác biệt về màu sắc bộ lông của sóc đỏ ở đảo Hòn Lao.