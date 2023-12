Ghi hình khai trương quán nhậu, người đàn ông bị đánh gãy răng

Trưa 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H.T.N (SN 1981, trú phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và N.Đ.L. (SN 2000, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) do hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 13/10/2023, anh Đ.V.K, (SN 1977, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) đến quán C-Beer tại 100 đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP Huế) ăn uống cùng 03 người khác.

Thời điểm này quán C-Beer đang tổ chức tiệc khai trương nên có 02 vũ công đến múa. Anh K. chụp, ghi hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội và HueS. Anh N. là chủ quán và L. nhân viên đến yêu cầu anh K ra khỏi quán, đồng thời dùng tay, chân đánh anh K gây thương tích ở xương hàm và gãy răng... Sau đó anh K. bỏ chạy, đến trình báo công an.