Ghen tuông tình ái, người đàn ông truy sát mẹ con người yêu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Ảnh minh hoạ