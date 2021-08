Ghen tuông, nửa đêm cột chặt cửa, phóng hỏa đốt cả gia đình nhà vợ

Ngày 22/8, Võ Phong Phú, ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Phú và vợ là chị L.T.D.K (39 tuổi) do xảy ra mâu thuẫn nên hai người đã ly thân. Chị K. đưa con nhỏ 8 tuổi về sống ở nhà cha mẹ ruột tại xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang.



Dù ly thân nhưng vợ chồng Phú vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Gần đây, Phú nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Anh ta còn nhớ lại chuyện khi còn sống bên nhà chị K. thì bị cha vợ chửi mắng, đuổi đi. Phú cho rằng, chính việc này làm vợ chồng anh ta phải ly thân.

Nghi phạm Phú. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 16/8, Phú nhắn tin nhưng không thấy chị K. trả lời nên nghi ngờ vợ đang ở cùng người đàn ông khác.



Tức giận, Phú mua 200 nghìn tiền xăng, rồi chạy xe đến nhà cha vợ vào khoảng 2h sáng 17/8. Tại đây, Phú lấy dây cột chặt cửa nhà nhằm khi đổ xăng châm lửa đốt thì những người bên trong không chạy thoát ra được.



Khi thấy lửa cháy, người trong nhà phát hiện kêu cứu, Phú lập tức bỏ chạy. May mắn 8 người bên trong nhà đã tông cửa chạy ra ngoài thoát nạn.



Nhận được tin báo, công an tiến hành điều tra, làm rõ.



Đến ngày 19/8, Phú đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.