Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Dung (36 tuổi; ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Lê Thị Dung

Theo điều tra ban đầu, Dung và anh N.T.T (33 tuổi; ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) quen biết nhau từ năm 2019. Sau đó, Dung về sống chung nhà với anh T. ở xã Tân Thành.



Ngày 12/9, Dung và T. xảy ra mâu thuẫn nhưng được mẹ của T. can ngăn. Sau đó, Dung nghe T. nói chuyện điện thoại, nghi người yêu nói chuyện với bạn gái nên cô ta nảy sinh ghen tuông.



Khoảng 21 giờ cùng ngày, Dung dùng dụng cụ rút xăng từ xe máy rồi tạt vào người anh T. và bật lửa gây cháy. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm, anh T. tử vong do sốc phỏng.



Khi hay tin người yêu tử vong, Dung đã đến công an đầu thú.