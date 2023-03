Gen Z bị chế giễu vì không biết dùng máy in

Nhiều nhân viên trẻ gặp khó khăn với những thiết bị công nghệ cơ bản như máy in hay photocopy. Ảnh: New York Post.



Theo số liệu của cơ quan việc làm LaSalle Network, gần 50% sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm 2022 cảm thấy "chưa được chuẩn bị tốt" cho các kỹ năng công nghệ cơ bản khi đi làm.

Điều đó dẫn đến tình huống khó xử khi Gen Z sử dụng thiết bị công nghệ tại nơi làm việc, chẳng hạn như máy in, máy quét, máy fax và máy tính để bàn.

Xấu hổ vì không biết dùng máy in

"Mỗi khi không biết dùng máy in tại văn phòng, tôi bị đồng nghiệp lớn tuổi cười nhạo. Nó khiến tôi thật lúng túng", Megan Whittaker, 29 tuổi, nhân viên công tác xã hội tại New York (Mỹ), chia sẻ. Cô cảm thấy buồn do không được đào tạo cách dùng thiết bị văn phòng khi còn đi học.

Sự khác biệt giữa các thế hệ trong việc vận hành thiết bị công nghệ tại văn phòng ngày càng phổ biến. Điều đó dẫn đến thuật ngữ "tech shaming" (xấu hổ công nghệ).