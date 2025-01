GDP năm 2024 tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2024 tăng 7,09% so với năm trước. Mức tăng này vượt mục tiêu đề ra và là tiền đề quan trọng cho năm 2025 tăng tốc. GDP năm 2024 tăng 7,09% Thông tin tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024 sáng 6/1, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Con số này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024. Bà Hương đánh giá, đây là mức tăng trưởng rất tích cực trước bối cảnh thế giới biến động khó lường, còn trong nước thì chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Con số này vượt so với mục tiêu từ 6-6,5% mà Quốc hội đề ra. “Đây là tiền đề quan trọng cho năm 2025 tăng tốc và về đích. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu và trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo; kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới”, bà bà Hương nhận định. Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024. Ảnh: N.L Theo Tổng cục Thống kê, trong mức tăng chung của GDP quý IV/2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,86% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,35%, đóng góp 44,03%; khu vực dịch vụ tăng 8,21%, đóng góp 51,11%. Nếu tính chung cả năm, trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%. Theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt trên 11,5 triệu tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. CPI 2024 tăng 3,63% Theo Tổng cục Thống kê, một số địa phương thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giá nhà ở thuê, giá xăng dầu tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2024 tăng 0,29% so với tháng trước. CPI bình quân quý IV/2024 tăng 2,87% so với quý IV/2023. Tính chung cả năm 2024, CPI tăng 3,63% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 12/2024 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, bao gồm: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,19%, nhóm giao thông tăng 0,57%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,53%, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,28%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,22%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,2%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhóm giáo dục tăng 0,16%. Cùng với đó, có 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, đó là: nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,03%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%. Lạm phát cơ bản tháng 12/2024 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,63%), chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy: Chỉ số giá vàng tháng 12/2024 giảm 1,38% so với tháng trước; tăng 31,07% so với cùng kỳ năm trước; bình quân cả năm 2024 tăng 28,64%.

Chỉ số giá USD tháng 12/2024 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước; bình quân năm 2024 tăng 4,91%.