GĐ Sở Y tế Long An: Chưa có cơ sở khẳng định sai phạm khi mua kit test Việt Á

Chiều 19/12, trả lời VTC News liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, Sở đã cho kiểm tra, rà soát lại để tổng hợp.

"Sáng nay tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị tìm, rà soát lại hồ sơ để tổng hợp báo cáo số lượng. Hiện chúng tôi chưa có cơ sở để khẳng định sai phạm", ông Phúc thông tin.

Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Như VTC News đưa tin, ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng liên quan.