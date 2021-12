Gãy xương đùi khi trị liệu: 'Thầy lang' không có giấp phép kinh doanh

Ghi nhận của Doanh nghiệp & Tiếp thị, không những không xin lỗi mà anh T. còn đổ lỗi ngược lại cho chị H. và rêu rao với hàng xóm: "Tại nó nằm lâu nên xương giòn, động vào cái là gãy vụn". Bên cạnh đó, theo lời chị H., gia đình anh T. còn liên tục xúc phạm khiến chị thực sự bị tổn thương.

Trước đó, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chị H. đau đớn hét lên trong lúc trị liệu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trong clip, chị H. đang nằm úp xuống và được nam nhân viên trị liệu cho mình. Sau khi anh T. dùng lực mạnh đè xuống lưng người phụ nữ, tạo ra một tiếng kêu "rắc" khá rõ ràng.

Lúc này, chị H. hét lên trong đau đớn: "Ôi, anh ơi, cho em nằm xuống...". Thấy vậy, anh T. liền dừng tay, bối rối, vội đỡ chị T. trong tình trạng đau đớn, nằm ngửa xuống giường và bị gãy xương đùi.