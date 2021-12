Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the video tag. Gây sự với hà mã, tê giác đen chạy "bán sống bán chết"

Một video ngắn ghi lại cảnh đụng độ giữa bầy hà mã và tê giác cho chúng ta một góc nhìn thú vị về 2 loài động vật vốn rất ít khi có sự tương tác trong tự nhiên.

Trong đoạn video, con tê giác tiến đến như để gây sự với một con hà mã. Khi kẻ địch nhún nhường mà quay đầu bỏ chạy, tê giác đuổi theo như muốn "ăn thua đủ".