Gấu trúc nổi điên dữ dội tấn công nhân viên vườn thú

Khoảnh khắc gây sốc được ghi lại khi một con gấu trúc như nổi điên, lao vào tấn công một nhân viên sở thú ở Trung Quốc. Your browser does not support the video tag. Gấu trúc "lên cơn", dữ dội tấn công nhân viên vườn thú (Video: Daily Mail). Một sự việc đáng chú ý xảy ra tại Vườn thú Trùng Khánh (Trung Quốc) vào ngày 19/9 đã được du khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ trung niên, là nhân viên vườn thú, đang cố gắng thoát khỏi chuồng gấu trúc. Tuy nhiên, một con gấu bên trong lồng không rõ nguyên nhân, đã lao tới, dùng sức mạnh của nó đè vào sau cánh cửa, buộc người nhân viên phải chạy ngược lại bên trong. Chưa dừng lại ở đó, con gấu hung dữ đuổi theo nạn nhân, trong khi người này cố gắng giữ con vật lại bằng cách ôm lấy đầu của nó. Thế nhưng con gấu trúc quá khỏe. Nó lao về phía trước, hất ngã người phụ nữ trước khi nhảy chồm lên người cô. Nạn nhân lúc này chỉ biết cố gắng giãy giụa, hét lớn, đập mạnh tứ chi vào con gấu. Từ phía bên ngoài, những người quan sát cũng chỉ biết hét lên: "Nhanh lên, nhanh lên, vào cứu cô ấy". Rất may là con gấu bị mất tập trung, có lẽ bởi những tiếng hét xung quanh. Nó bỗng ngừng khống chế nạn nhân, và thậm chí quay lưng lại, tỏ vẻ khó hiểu. Chớp lấy cơ hội, người phụ nữ bật dậy, chạy nhanh về phía cửa và thoát chết. Khoảnh khắc con gấu lao vào như muốn "ăn tươi nuốt sống" người nhân viên vườn thú (Ảnh trích từ clip). Vụ tấn công đã gây sốc cho du khách đến tham quan sở thú. Nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng, hoặc nghe tiếng la hét khi sự việc xảy ra. Gấu trúc được coi là "báu vật quốc gia" tại Trung Quốc, là loài đặc hữu của nước này. Gấu trúc sống chủ yếu tại các khu rừng trên vùng núi cao phía tây nam Trung Quốc. Thức ăn chính của gấu trúc là tre. Một con gấu trúc trưởng thành tiêu thụ trung bình từ 12 đến 40kg tre mỗi ngày, tùy thuộc vào loại tre mà nó ăn. Gấu trúc non mới sinh có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng 1/900 kích thước của mẹ. Nhưng khi trưởng thành, gấu trúc cái có thể nặng 100kg và con đực có thể nặng 150kg. Bất chấp vẻ ngoài to lớn, song sức sống của gấu trúc thường rất yếu và khả năng đề kháng cũng không cao. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại và sinh sản của quần thể gấu trúc trong tự nhiên. Sự việc gấu trúc tấn công người được xem là vô cùng hy hữu, vì chúng bản tính là loài hiền lành, có phần nhút nhát, và lười vận động.