Gấu hung hăng tấn công người huấn luyện ngay tại rạp xiếc

Một nhân chứng là khán giả có mặt trong buổi biểu diễn cho biết: "Có khả năng con gấu bị trêu chọc. Nó tức giận, bắt đầu đá, tấn công người đàn ông. May mắn khi tất cả đã kết thúc một cách an toàn".

Video lan truyền trên mạng xã hội nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích sân khấu biểu diễn không có rào chắn bảo vệ khán giả.

Đại diện rạp xiếc cho biết lý do con gấu tấn công người huấn luyện có thể do nó bị hoảng sợ do ánh đèn flash khi khán giả chụp hình. Sau sự cố, ban quản lý quyết định cắt bỏ tiết mục trên khỏi chương trình. Người huấn luyện vẫn ổn, con gấu vẫn ổn, chưa xảy ra bất kỳ điều nghiêm trọng nào. Con gấu sẽ không bị giết, nó không có lỗi.

Hoàng Dung (lược dịch)