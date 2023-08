Gấu đi lại tung tăng trong khoang hàng máy bay, tiếp viên trấn an hành khách

Vào ngày 4/8, chuyến bay của hãng hàng không Iraq đi từ Dubai đến Baghdad đã bị hoãn trên đường băng sân bay quốc tế Dubai để xử lý sự cố một con gấu bất ngờ tẩu thoát, Sky News đưa tin .

Một video được nhật báo The National của UAE chia sẻ cho thấy con gấu đi lang thang tự do trong khoang hàng hóa của máy bay trong khi các tiếp viên cố gắng trấn an hành khách.