'Gạt liêm sỉ' giả gái làm mẫu ảnh cho con, xem sản phẩm sốc ngược

"Ở nhà với lũ trẻ bao giờ cũng mệt" - Câu than vãn điển hình của các bậc cha mẹ, nhưng biết sao được? Để tạo ra niềm vui cho con trẻ, các bậc cha mẹ phải biến hóa không ngừng, nghĩ các hoạt động giải trí cho con trẻ.

Điển hình như mới đây, một ông bố cam chịu gạt bỏ hết liêm sỉ lẫn hình tượng để làm vui lòng cậu con trai. Cụ thể trong đoạn video, ông bố này đã trút bỏ vẻ ngoài nam tính để quấn chăn làm váy, đeo bờm, cầm tô... làm một cô gái làm mẫu ảnh cho con trai vẽ tranh.

Your browser does not support the video tag.

Video: Ông bố cam chịu giả gái tạo dáng để con trai phác họa chân dung.

Việc giả gái còn tạo dáng uốn éo điệu đà dường như chẳng vui vẻ gì nên suốt quá trình tạo dáng, ông bố chỉ trưng ra đúng một vẻ mặt cam chịu, đầy bất lực. Trước dáng vẻ ấy, cậu con trai càng thêm hứng phấn để phác họa lại dáng vẻ nữ tính của bố.