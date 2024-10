Garnacho, Hojlund giúp Man Utd ngược dòng thắng Brentford

Man Utd bước vào hiệp một với việc bị Brentford dẫn bàn, tuy nhiên nhờ nửa đầu hiệp hai bùng nổ, "Quỷ đỏ" đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở vòng 8 Premier League 2024-25. Man Utd tiếp tục duy trì được thành tích ấn tượng trước Brentford tại sân nhà Old Trafford khi đoàn quân của Erik Ten Hag giành chiến thắng 2-1 tại vòng 8 Premier League 2024-25. Nhìn chung đây là một trận đấu tốt của Man Utd, từ chiến thuật đến vận hành. Điều đó cho thấy, Man Utd đã có sự chuẩn bị tốt khi các giải đấu cấp câu lạc bộ tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho kỳ nghỉ quốc tế. Với chiến thắng thứ 3 từ đầu mùa tại Premier League, Man Utd tạm thời giải tỏa áp lực cho chiếc ghế của Ten Hag. Tuy nhiên, Man Utd cũng mới chỉ giành chiến thắng trở lại sau 6 trận liên tiếp không biết chiến thắng là gì, vẫn còn một hành trình dài để đoàn quân của Ten Hag có được sự ổn định, hiệu quả cao hơn nữa, xứng đáng với vị thế của một đội bóng đua top 4 và xa hơn là đua tranh ngôi vô địch. Hojlund phung phí nhiều cơ hội nhưng cũng đã ghi một bàn thắng quan trọng (Ảnh: EPL). Man Utd có lợi thế sân nhà nhưng với một hàng thủ chắp vá, Lisandro Martinez đã bị điều sang đá hậu vệ trái để Diogo Dalot về bên cánh phải. Vì thế, hoàn toàn dễ hiểu khi đoàn quân của HLV Ten Hag không đẩy cao đội hình chơi tấn công áp đảo trước Brentford, họ sẵn sàng nhường khu vực trung tâm để nhử đội hình đội khách dâng cao. Khi Brentford đẩy cao đội hình tấn công, Man Utd sẽ cố gắng giành lại bóng và thực hiện những đợt lên bóng nhanh bằng những đường chuyền dài vượt tuyến cho các tiền đạo phía trên tiếp cận khung thành của Mark Flekken. Chiến thuật của "Quỷ đỏ" được thực hiện tốt và mang lại cho đội chủ nhà khá nhiều cơ hội trong hiệp một, đáng tiếc các chân sút của Man Utd thường xử lý không tốt ở những pha bóng cuối nên các cơ hội cứ liên tục trôi qua. Trong 45 phút đầu tiên, Man Utd có 10 pha dứt điểm, tỷ lệ bàn thắng trông đợi ở mức thấp, chỉ đạt 0,23. Không thực sự có nhiều cơ hội trước khung thành Man Utd trong suốt thời gian dài, tuy nhiên Brentford khiến hơn hàng vạn khán giả của đội chủ nhà tại Old Trafford chết lặng bởi bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ ở phút bù giờ ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Pinnock ghi bàn mở tỷ số từ quả phạt góc (Ảnh: EPL). Phút 45+5, Mikkel Damsgaard thực hiện đá phạt góc trái, Ethan Pinnock đón bóng và đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Andre Onana. Hệ thống phòng thủ của Man Utd đã chơi tệ trong pha bóng này khi kèm người không chặt chẽ, đây cũng không phải lần đầu trong mùa giải này họ thủng lưới từ những tình huống cố định. Không những bị thủng lưới, Man Utd còn nhận thêm hai thẻ vàng vì lỗi phản ứng của Jonny Evans và Ten Hag. Phía đội chủ nhà cho rằng trọng tài không công bằng khi cho trận đấu tiếp tục mà đội chủ nhà chỉ có 10 người, do Matthijs de Ligt chưa được vào sân sau khi được băng bó vì vỡ đầu. Tuy nhiên, trọng tài Samuel Barrott không đồng quan điểm với Man Utd. Man Utd buộc phải chơi tấn công khi bước vào hiệp hai và đội chủ nhà nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa. Phút 47, Marcus Rashford treo bóng từ bên phải trung lộ sâu về bên trái vòng cấm địa cho Alejandro Garnacho băng vào dứt điểm một chạm ghi bàn. Cú sút trên không của Garnacho quá nhanh khiến thủ thành Flekken không kịp phản xạ. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp tinh thần của Man Utd lên cao, đội chủ nhà kiềm tỏa tốt các đợt lên bóng của đối phương, không cho các cầu thủ Brentford tiếp cận khung thành Onana trong khoảng thời gian dài. Chơi tấn công tích cực, Man Utd nhanh chóng tìm được bàn thắng thứ hai. Phút 62, Bruno Fernandes thực hiện cú giật gót tinh tế chuyền bóng cho Rasmus Hojlund, cầu thủ người Đan Mạch nhận bóng, bứt tốc rồi thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật hạ gục Flekken nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng tinh tế của Hojlund (Ảnh: EPL). Với lợi thế dẫn bàn, Man Utd quay về chơi phòng thủ phản công. Khả năng phòng thủ của đội chủ nhà trong hiệp hai khá ấn tượng khi họ liên tục ngăn chặn các đợt tấn công của đội khách từ xa. Dù Brentford đã có những phương án gia tăng khả năng tấn công, nhưng họ không thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ tổ chức tốt của đội chủ nhà. Trong cả hiệp hai, Brentford chỉ có hai pha dứt điểm, bóng đều đi ra ngoài và không gây nguy hiểm cho Onana. Man Utd có nhiều cơ hội ghi bàn thứ ba khi họ chơi bóng dài, tuy nhiên sau khi đạt hiệu quả bất ngờ trong nửa đầu hiệp hai, đoàn quân của Ten Hag lại trở về bộ mặt kém cỏi ở khâu dứt điểm. Có những cơ hội khá ngon ăn, nhưng các cầu thủ chủ nhà lại bỏ lỡ. Không thể ghi thêm bàn, tuy nhiên bảo vệ được chiến thắng đã là thành công lớn với Man Utd và Ten Hag ở thời điểm hiện tại.