Gara bắt bệnh: Điều hòa có mùi lạ, chủ xe vỡ lẽ nguyên nhân không ngờ

"Trong trường hợp xe của anh Tùng, khi kiểm tra dàn lạnh điều hòa, ngoài bụi bẩn đóng kín còn có rất nhiều phân chuột. Nếu người ngồi trong hít phải mùi gas lẫn mùi phân chuột trong thời gian dài sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, xoang...", anh Thiên chia sẻ.

Bên cạnh lý do bị bám bẩn lâu ngày, oxy hóa, nguyên nhân thủng dàn lạnh còn là do dùng dàn lạnh quá thời hạn thay thế của nhà sản xuất, không thay lọc gió điều hòa, nạp gas kém chất lượng và do người dùng điều hòa không đúng cách dẫn đến đọng nước gây ẩm mốc.

Lốc điều hòa và dàn nóng của xe cũng cần được kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ.

Thông thường, chi phí cho việc thay thế dàn lạnh và công vật tư sẽ từ khoảng 3-5 triệu tùy vào từng loại xe. Trên thực tế, đồ thay thế cũng khá rẻ nhưng công tháo lắp dàn lạnh sẽ cao hơn do phải tốn nhiều thời gian cho việc tháo toàn bộ khu vực táp-lô, sau đó mới có thể kiểm tra và thay thế dàn lạnh nếu cần.

4 kinh nghiệm cơ bản để chăm sóc điều hoà ô tô