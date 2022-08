Gặp 'ngáo' cầm lái trên phố, tai họa rình rập với người đi đường

Tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt ông T. 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với hành vi trên.

Qua quá trình xác minh, ngày 27/8, Đội CSGT huyện Diễn Châu và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã xác định tài xế điều khiển ô tô là N.T.T. (48 tuổi, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Chiều 26/8, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh ô tô mang biển kiểm soát 37A- 329.XX liên tục lạng lách, đánh võng, “dọa” tông thẳng vào các phương tiện đi ngược chiều tại quốc lộ 17A (Diễn Châu, Nghệ An) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 27/8, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã mời tài xế P.H.L. (19 tuổi, trú tại xã Hòa Tân, TP Cà Mau) lên làm việc sau khi thanh niên này điều khiển xe máy bốc đầu giữa phố.

Hình ảnh nam thanh niên chạy xe một bánh trên phố ở Cà Mau (Ảnh: Báo Cà Mau Online)

Trước đó, chiều 16/8, L. đi xe máy bốc đầu trên đường Lê Duẩn (khu vực quảng trường phường 9, TP Cà Mau). Thời điểm đó, trên đường có nhiều người đang qua lại.

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận mình thực hiện hành vi trên để đăng lên Tiktok “câu like, câu view”. Công an TP Cà Mau đã lập biên bản xử phạt P.H.L. về 4 lỗi vi phạm gồm: điều khiển xe một bánh, không Giấy phép lái xe, thay đổi bộ phận giảm thanh và màu sơn của xe.