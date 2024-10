Gặp lại chồng cũ, anh ta khoe mẽ giàu có nhưng nhắc đến tiền nuôi con lại né tránh đến tội nghiệp

Chồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiền chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi. Tôi kết hôn được 5 năm thì chia tay, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân. Hôn nhân của tôi mới đầu rất thuận lợi, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, sống rất tình cảm. Nhưng về sau tình cảm phai nhạt, cố gắng để níu kéo nhưng cũng đành bất lực. Khi đã không muốn chung sống với nhau nữa, rất dễ để mà ly hôn. Cay đắng nhận ra hạnh phúc của đời mình nhanh chóng đổi thay, thường xuyên cãi vã nhau. Hai bên gia đình cũng cố tìm cách hàn gắn, nhưng mọi sự đã an bài, hết duyên thì bỏ nhau. Tôi nhận nuôi con, chồng tôi cũng thấy điều này hợp lý nên không tranh quyền nuôi con với tôi. Vậy là kết thúc trong sự nhẹ nhàng, chỉ tôi là người chông chênh vì đối diện với những khó khăn khi phải nuôi con một mình. Và rồi tôi cũng đã nhận ra cách để bớt suy tư, đau khổ… đó chính là tập trung nhiều hơn cho công việc làm ăn và nuôi dạy con cho thật tốt. Nhờ đó mà tôi vượt qua những khó khăn, bộn bề trong cuộc sống, cả những lời miệng lưỡi thế gian cay nghiệt. Tôi mạnh mẽ từng ngày, trưởng thành và chín chắn, việc làm ăn cũng nhờ thế mà ngày một phát triển. Tôi đã độc lập về tài chính, thoải mái về tâm hồn. Tôi ưu tiên cho con được hưởng những gì tốt nhất trong khả năng, con đi học ở trường có học phí cao, được nuôi dưỡng, chăm chút mỗi ngày. So với thời điểm cách đây vài năm, khi mà còn chung sống với chồng, đúng là rất khác xa. Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại chịu đựng, khổ sở đến vậy. Hụt hẫng sau cuộc hội ngộ sau mấy năm với chồng cũ. Ảnh minh họa Suốt mấy năm qua, tôi chưa từng gặp lại chồng cũ, đến nhắn tin gọi điện cũng không có. Anh ta đột nhiên chủ động hẹn gặp tôi, cũng muốn tránh mặt nhưng tôi không thể từ chối cho anh ta gặp con được. Vậy là bất đắc dĩ gặp chồng cũ, trông anh ta ăn mặc sành điệu, nói chuyện khoe khoang mua nhà, mua xe, sống giàu có… Tôi cũng không quan tâm lắm, anh ta thế nào là chuyện riêng, mọi thứ đã kết thúc nên giàu có hay nghèo khó cũng chỉ là như người dưng. Tôi đã tự chủ được về kinh tế, nhưng khi thấy chồng cũ khoe mẽ như vậy, tôi nhắc tới trách nhiệm nuôi dưỡng con, điều mà mấy năm nay tôi chưa nhận được dù chỉ là một đồng. Anh ta đang từ chỗ vui vẻ, kiêu ngạo, giờ đổi sắc mặt. Chồng cũ bao biện: "Là do anh bận bịu, cũng quên mất việc này. Nay vội đi cũng chưa mang theo tiền. Mà em làm ăn tốt như vậy, nuôi con cũng là bình thường. Dạo này anh làm ăn, tiền nong bao nhiêu đầu tư hết". Là tôi nhắc nhở trách nhiệm, chứ tôi nào có cần gì mấy đồng từ chồng cũ. Nhưng xem anh ta loanh quanh, bao biện mà tội nghiệp. Cuộc gặp giữa tôi và chồng cũ đã kết thúc chóng vánh như vậy đó. Anh ta lấy cớ công việc để vội đi, né trách nhiệm với con. Thế mà khoe khoang đủ thứ, cứ như thể muốn vợ cũ phải hối hận khi đã chia tay. Từ hôm đó đến nay, chồng cũ tỏ ra quan tâm, hỏi han hai mẹ con tôi rất nhiều. Anh ta còn ngỏ ý muốn quay lại vì rất nhớ con, muốn bù đắp cho con. Tôi cũng rất sợ nếu quay lại rồi sẽ thêm đau khổ, nhưng vì con mà tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất thương con, muốn con có đủ bố và mẹ để phát triển toàn diện. Tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội để làm lại? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo GĐXH