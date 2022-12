Gặp họa khi gây mê thẩm mỹ chui

Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ tiêm lần lượt các thuốc gây mê, giảm đau và an thần gồm midazolam, fentanyl, lidocain. Ngay sau đó bệnh nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được xử trí ép tim ngoài lồng ngực và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cấp cứu.

Nhận thấy tình trạng chưa ổn định, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trong tình trạng mê sâu, thở máy qua nội khí quản, truyền adrenaline. Dù được tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân được xác định tử vong do sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê, gây tê; tổn thương não do thiếu oxy não và biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn.

Với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm - Trưởng Đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, để bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ gây tê/mê, phải có hàng chục quy trình quan trọng và thực hiện hàng loạt các xét nghiệm nhằm đảm bảo chức năng gan, tim phổi, chức năng đào thải xét nghiệm máu, các chỉ số huyết học, nước tiểu… trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

“Khi tiếp nhận bệnh nhân gây tê/mê, chúng tôi chia làm hai trường hợp: Bệnh nhân đã từng có phản ứng gây mê/tê trước đây thì bác sĩ sẽ hội chẩn để tránh những loại thuốc đã từng gây ra tình trạng xấu. Còn trường hợp đang trong ca phẫu thuật bệnh nhân có những biểu hiện lâm sàng sốc hoặc ngộ độc thuốc gây mê/tê, ngay lập tức sẽ có bác sĩ chuyên môn hỗ trợ kịp thời”, bác sĩ Liêm nói thêm.

Thống kê của Sở Y tế TPHCM cho thấy, thành phố có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện có khoa hoặc đơn vị thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ và 226 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, 46 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu trên da và nhiều cơ sở làm đẹp thuộc nhóm 1.