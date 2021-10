Gặp gỡ dàn diễn viên chính của 'My name', lý giải vì sao đây là series drama đáng xem tiếp theo

Với sự tham gia của các diễn viên Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, Kim Sang Ho, Lee Hak Ju và Jang Yull. Cùng gặp gỡ các nhân vật của họ và tìm hiểu lý do tại sao bộ phim k-drama này sẽ là bộ phim đáng xem tiếp theo.

Han So Hee chinh phục khán giả với nhân vật Jiwoo đầy bản lĩnh và có ý chí quật cường

Han So Hee đã trở lại - và hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nữ tính của các nhân vật mà cô từng thủ vai trước đây trong Nevertheless và The World of the Married, và thể hiện khía cạnh mạnh mẽ mới lạ của mình. Nhân vật Jiwoo là một cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Đạo diễn Kim Jin Min chia sẻ các khán giả có thể mong đợi những cảm xúc mãnh liệt được bộc lộ “khi một người chấp nhận từ bỏ danh tính của mình để trả thù và đối mặt với sự thật về người mà cô ấy tin tưởng cả đời”.

Lý do bạn không nên bỏ lỡ: Trong khi các thể loại phim hành động cùng những câu chuyện về gián điệp thường do nam giới thống trị, thì My name lại lật ngược tình thế với thể loại này bằng cách giới thiệu một nữ chính trẻ tuổi, khiến series như được thổi một luồng gió mới.