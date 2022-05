Gặp em Kim Ngân, Thúy Nga lên tiếng tránh hàm oan tiền bạc

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thúy Nga nói rõ về cuộc gặp mặt với em gái Kim Ngân.

Tháng 3/2021, Thúy Nga chia sẻ hình ảnh, thông báo bắt đầu hỗ trợ, giúp đỡ đàn chị Kim Ngân đang sống lang thang trên đất Mỹ.

Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, Thúy Nga bị thị phi đeo bám. Bên cạnh số đông ủng hộ việc làm của ngôi sao làng hài, một bộ phận lại soi mói, phê phán.



Thúy Nga chịu điều tiếng khi giúp đỡ Kim Ngân.

Một số cho rằng Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân không thực sự xuất phát từ lòng tốt, mà chỉ muốn trục lợi.

Đỉnh điểm, một người tên G.N, xưng em họ Kim Ngân phản đối việc Thúy Nga đi theo giúp đỡ, cho rằng bất cứ ai cũng không có quyền, không thể quản lý và chăm sóc cho Kim Ngân. Không chỉ thế, người em họ này dùng những từ ngữ nặng nề khi nói về danh hài.