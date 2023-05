Gặp CSGT, người đàn ông vứt lại hơn 2 kg ma túy rồi bỏ chạy

Hứa Văn Bắc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 31/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đăk Tô bắt giữ đối tượng Hứa Văn Bắc (31 tuổi, trú thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi vận chuyển 2,1 kg ma túy dạng đá.

Theo thông tin ban đầu, đêm 30/5, Đội tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công an huyện Đăk Tô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.