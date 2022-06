Gạo, trứng, rau củ quả tiếp tục tăng giá

Nhóm lương thực có chỉ số tăng giá cao nhất với chỉ số giá tăng 1,29% so với tháng trước. Chủ yếu do tác động giá các mặt hàng gạo tăng 1,31 - 2,15%, các mặt hàng chế biến như bột mì, bánh mì, mì ăn liền, ngũ cốc tăng giá thêm 0,51 - 0,79%. Các mặt hàng gạo tham gia Chương trình bình ổn hiện đang ở mức 14.500 - 15.5000 đồng/kg. Gạo Lài dao động từ 15.500 - 17.000 đồng/kg.

Giá bán lẻ các mặt hàng trứng xô trên thị trường tăng mạnh 1,55 - 6,17% so với tháng trước do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng, hiện trứng gà có giá 32.000 - 34.000 đồng/chục, trứng vịt mức 36.000 - 38.000 đồng/chục. Các loại rau củ, trái cây như mặt hàng rau lá, bông cải, cà rốt, xà lách, khoai lang, khoai tây, củ sắn, chanh, ớt, khổ qua, quýt, bưởi, xoài cát, chôm chôm có xu hướng tăng giá phổ biến 7-47% so với tháng trước.

Các loại rau củ, trái cây có xu hướng tăng giá phổ biến 7-47% so với tháng trước (Trong ảnh: Khách mua thực phẩm tại chợ Hòa Hưng, quận 10)

Nhóm hàng vật liệu xây dựng tăng giá do nguyên liệu đầu vào và nhu cầu xây dựng sửa chữa tăng cao. Như xi măng tăng 0,83 - 1,37%; đá dăm, cát xây dựng, sơn tường, gạch xây, bả bột tăng 0,16 - 2,89%; thép xây dựng tăng 0,34 - 0,5% so với tháng trước.

Trong tháng 5 vừa qua, mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh tăng giá 2 lần. Lần 1 ngày 4/5 điều chỉnh xăng tăng 330 - 440 đồng/lít, dầu tăng 180 đồng/lít. Lần thứ 2 vào ngày 11/5, giá xăng tiếp tục điều chỉnh tăng 1.490 - 1.550 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.120 đồng/lít và dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít.

Chỉ số giá thực phẩm như các loại thịt giảm 0,24% so với tháng trước do mặt hàng nhóm rau tươi, rau khô và chế biến giảm. So với tháng trước, giá thịt heo đùi, sườn non, nạc dăm, chân giò, ba rọi đều giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Hiện, thịt heo đùi ở mức 63.000 đồng/kg, sườn non 125.000 đồng/kg, cốt lết 70.000 đồng/kg, nạc dăm 85.000 đồng/kg, giò trước 63.000 đồng/kg, giò sau 58.000 đồng/kg, ba rọi 100.000 đồng/kg. Các loại thịt bò thăn và thịt bò bắp cũng giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, riêng bò mông tăng 3.000 đồng/kg.

Sức mua gia cầm tại chợ đầu mối Bình Điền vẫn ổn định, lượng hàng về chợ bình quân 5,5 tấn/ngày (giảm 36% so với tháng trước). So với tháng trước, giá bán sỉ các mặt hàng gia cầm ổn định, đùi gà nhập khẩu giá 39.000 đồng/kg, cánh gà nhập khẩu 59.000 đồng/kg, gà tam hoàng nguyên con 73.000 đồng/kg, gà công nghiệp nguyên con 45.000 đồng/kg, vịt nguyên con 62.000 đồng/kg. Thủy hải sản về chợ Bình Điền đạt 904 tấn/ngày, tăng 11% so với tháng trước. Giá mặt hàng thủy hải sản tăng giảm từ 6 - 29%, trong đó giá cá trê, basa, tôm sú, cua, ghẹ… giảm do đến vụ khai thác mới, hàng hóa dồi dào. Riêng các mặt hàng cá thu, cá chẽm, cá bạc má, cá hú, cá thác lác, nghêu, sò tăng do chi phí vận chuyển tăng.

Kể từ ngày 1/6, giá gas bán lẻ trong nước cũng đã được điều chỉnh giảm khoảng 29.000 đồng/bình 12kg và giá gas bán lẻ trên thị trường dao động khoảng 465.000 - 485.000 đồng/bình 12kg.

Theo Sở Tài chính, qua so sánh giá bình quân của các chợ lẻ tại TPHCM, cửa hàng, kênh siêu thị thì giá của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn luôn thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 5 - 10%. Như giá gạo thấp hơn giá thị trường 11%, đường ăn thấp hơn 12,5%, dầu ăn thấp hơn 10,4%, thịt gia cầm thấp hơn 12 - 25%, thịt heo thấp hơn 13 - 29%, trứng gia cầm thấp hơn 11%.

Trong tháng 5 vừa qua, Sở Tài chính đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành tổ chức 50 đợt kiểm tra việc niêm yết giá mặt hàng bình ổn thị trường, nhận thấy các điểm bán chấp hành rất nghiêm chỉnh. Tuy nhiên sức mua tại chợ tiếp tục giảm so với tháng trước, giá hàng hóa tăng nhẹ.

