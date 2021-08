Gào thẳng mặt vợ: “Không có bố mới thế”, chồng nhận pha phản đòn “sắc như sách giáo khoa”, đến khi lạy lục xin tha thì đã muộn

Cuối cùng, trong giờ phút tranh cãi hăng say, chồng mình quay sang bày ra vẻ bất mãn rồi gào vào mặt vợ: ‘Em nghĩ thoáng ra một chút đi, em không có bố nên chẳng hiểu tình thân nó như thế nào’.

Lúc đó, mình sững người. Chồng mình có vẻ biết sai nên bắt đầu lúng túng. Mình đau đớn đến tận cùng, nỗi đau sống gần 30 năm không có bố, bị chế nhạo cứ thế vỡ òa. Ai cũng có thể trêu chọc, nhắc đến điều đó, tại sao chồng mình lại lấy nó ra để khiến mình tổn thương.

Mình quay sang nói luôn: ‘Từ ngày đầu tiên yêu nhau em đã nói với anh về những giới hạn của em. Anh nghe, anh hiểu, anh nhớ nhưng anh đâu có thực hiện. Có phải bao năm qua anh vẫn luôn nghĩ như thế nên mới phát ngôn thuận miệng vậy đúng không. Em sẽ làm đúng như những gì đã nói từ đầu, chúng ta chấm dứt. Em sẽ viết đơn ly hôn, anh chỉ cần ký thôi’.

Lúc đó anh ta hoảng hốt bắt đầu lắp bắp xin lỗi, khóc lóc xin tha thứ bảo rằng lỡ lời. Nhưng mình không biết có thể vượt qua được nỗi đau này hay không. 30 năm ám ảnh để rồi người thân yêu nhất đâm vào vết thương lòng đó khiến nó chảy máu lần nữa”.

Đôi khi chẳng cần lí do to tát nào để khiến một mối quan hệ sụp đổ. Điều đau đớn nhất với một người chính là bị nhân vật thân cận nhất xé toạc nỗi đau. Hi vọng rằng, tất cả chúng ta đều cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói bởi có những thứ đã phát ngôn thành lời thì chẳng thể cứu vãn nổi.



