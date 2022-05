Gạo có ngon hay không chỉ cần dùng khăn giấy là biết, cả năm được ăn cơm dẻo thơm

Nếu gạo có mùi thơm không tự nhiên hoặc có mùi hôi nồng khó chịu thì đó thường là gạo cũ hoặc gạo được tẩm ướp hương nhân tạo. Để nhận biết loại gạo này bạn có thể quan sát khi nấu cơm. Loại gạo này sẽ bị mất mùi khi nấu chín hoặc để yên sau vài ba ngày mua về. Một mẹo nhỏ để bạn có thể chọn được gạo mới và sạch đó chính là nhai thử vài hạt gạo sống. Nếu bạn cảm nhận được vị ngọt thơm tự nhiên cùng độ dính nhẹ trong miệng thì đó chính là gạo tốt.

3. Gạo tẩm hương nhân tạo khi nấu sẽ mất mùi thơm

Thông thường, những người nội trợ thường thích các loại gạo sạch sẽ trắng tinh. Nhưng thực chất theo kinh nghiệm từ những người nông dân trồng lúa chia sẻ; những hạt gạo còn nhiều áo cám khi nấu lên sẽ ngọt và ngon hơn rất nhiều so với các loại gạo đã được xay xát trắng bong. Do đó, đừng vội đánh giá cao các loại gạo quá sạch sẽ; vì chúng vừa thiếu dưỡng chất lại vừa không an toàn; vì được tẩy trắng từ những loại gạo kém chất lượng.

Theo An Nhiên - Vietnamnet