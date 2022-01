Gắn biển số "thần tài" giả, giống của xe Lexus để… "câu like"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 3/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Bình (33 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) với các lỗi vi phạm dừng xe trên miệng cống thoát nước, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ đăng ký xe.