Gần 97.000 xe điện BYD của Trung Quốc có nguy cơ cháy nổ, thị trường Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Hãng xe điện BYD Trung Quốc vừa có thông báo với cơ quan quản lý nước này về việc triệu hồi số lượng lớn xe điện do lỗi sản xuất có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Theo thông báo từ Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR), hãng xe điện BYD đang triệu hồi gần 97.000 xe điện Dolphin và Yuan Plus (tên gọi quốc tế là Atto 3) được sản xuất trong nước từ tháng 11-2022 đến 12-2023.

Thông báo của SAMR nêu BYD sẽ yêu cầu các đại lý khắc phục lỗi cho những xe được triệu hồi. Thông báo này cũng không đưa ra thông tin những lô xe bị lỗi này đã được xuất khẩu ra ngoài nước hay không. Đáng chú ý, đây cũng là 2 mẫu xe đang bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 7 vừa qua, gồm: Dolphin, Atto 3 và Seal. Điều này khiến người tiêu dùng, đặc biệt là những người đã mua 2 mẫu xe trên lo ngại bị ảnh hưởng. Xe BYD Dolphin có giá bán tại thị trường Việt Nam 659 triệu đồng Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 1-10, ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Auto Việt Nam, khẳng định 2 mẫu xe Dolphin, Atto 3 đang bán tại thị trường Việt Nam hoàn toàn không ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi ở Trung Quốc. Bởi, cả 2 mẫu xe đang bán tại thị trường Việt Nam có thời hạn sản xuất từ ngày 11-3-2024 nên không nằm trong lô xe bị triệu hồi. Những lô xe này được làm thủ tục nhập khẩu kéo dài đến tháng 6-2024 và bắt đầu mở bán từ tháng 7 vừa qua. BYD Atto 3 có giá bán từ 766 - 886 triệu đồng, tuỳ bản Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, Dolphin và Atto 3 là 2 mẫu xe bán chạy nhất của BYD trong năm ngoái, chiếm 26% trong số 3 triệu xe của hãng được bán ra. Việc triệu hồi trên đến từ bộ điều khiển cụm cột lái trợ lực điện của 2 mẫu xe Dolphin và Atto 3 gặp lỗi trong quá trình sản xuất. Cụ thể khi đóng nắp công cụ thiết bị, chi tiết này có thể can thiệp vào tụ điện trên bảng mạch điều khiển và tạo ra các vết nứt nhỏ trên tụ điện. Do đó, trong quá trình sử dụng, những vết nứt này có thể mở rộng làm đoản mạch cũng như quá nhiệt và dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Trước đó, BYD cũng đã thu hồi một lô với số lượng ít xe hybrid Tang vào năm 2022 do lỗi pin có thể gây ra cháy nổ.