Gần 700 người bị nhân viên ngân hàng giả mạo lừa mất hàng chục tỷ đồng

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các nghi phạm bị khởi tố gồm: Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Phạm Ngọc Phong (SN 1992, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), Cấn Minh Phương (SN1993, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Đây là nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền. Trước đó, Nguyễn Quốc Bảo quen một người trên mạng xã hội. Người này hướng dẫn cho Bảo việc lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng, đồng thời giới thiệu Cấn Minh Phương hỗ trợ cho Bảo.

Sau đó, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng. Qua tìm hiểu, Phong biết Phạm Minh Quỳnh, là lập trình viên tự do, nên đã đặt cho Quỳnh lập trình trang web giả mạo ngân hàng. Đến khoảng đầu tháng 10/2022, Quỳnh lập trình xong code trang web bán cho Phong với giá 10 triệu đồng và hướng dẫn Phong cách quản lý, sử dụng. Sau đó, Bảo thuê một căn nhà ở Hà Nội để thực hiện hành vi lừa đảo.