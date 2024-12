Gần 63 nghìn cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong năm 2024

Năm 2024, ngành Thuế đã thực hiện 62.932 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 525.792 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý là 62.726 tỷ đồng. Số liệu vừa được công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 của Tổng cục Thuế sáng 19/12. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2024, dự toán thu ngân sách được giao cho ngành Thuế là 1.486.413 tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô 46.000 tỷ đồng; thu nội địa 1.440.413 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.732.000 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán (vượt 245.587 tỷ đồng), bằng 113,7% so với thực hiện năm 2023. Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Minh Về hoàn thuế giá trị gia tăng, đến 16/12/2024, đã có 18.402 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng được ban hành, với số tiền hoàn là 141.513 tỷ, bằng 83% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm qua, ngành Thuế đã thực hiện 62.932 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 525.792 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý là 62.726 tỷ đồng (trong đó tăng thu 16.463 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2.675 tỷ đồng; giảm lỗ 43.587 tỷ đồng), bằng 102% cùng kỳ. Bình quân tăng thu 2,47 tỷ đồng/cuộc thanh tra và 201,7 triệu đồng/cuộc kiểm tra. Thu nợ năm 2024 được 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so với 2023. Tỷ lệ tổng tiền thuế nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 11,3%, trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2024 là 7,8%. Tổng cục Thuế đã ban hành 58.687 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền thuế nợ là 80.512 tỷ đồng, qua đó đã thu được 4.289 tỷ đồng của 6.648 người nộp thuế. Năm 2025, ngành Thuế đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (1.719.556 tỷ đồng). Động viên đầy đủ, kịp thời các nguồn thu tiềm năng, còn thất thu vào ngân sách. Theo đó, ngành Thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có dư địa thu lớn, có rủi ro cao sót lọt nguồn thu. Xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra ban đầu cho cơ quan thuế. Thường xuyên quán triệt và kiểm soát tính tuân thủ của các đoàn thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giám sát thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử. Một số chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách trong năm 2025

- Quản lý thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế có thu nhập cao.

- Chống thất thu doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng đột biến; doanh nghiệp quy mô lớn nhưng nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; doanh nghiệp tỷ suất lợi nhuận đạt thấp so với bình quân ngành trong nhiều năm.

- Chống gian lận trong hoàn thuế.

- Chống thất thu hộ kinh doanh lớn nhưng không thành lập doanh nghiệp.

- Chống thất thu hoạt động cho thuê nhà, chuyển nhượng bất động sản.

- Chống thất thu hoạt động kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi (thông qua các thương lái, môi giới, đại lý…).

- Chống thất thu lĩnh vực vận tải, BOT.

- Chống thất thu hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

- Chống thất thu doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

- Chống thất thu kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ, sắt thép, phế liệu, dược phẩm, trang thiết bị y tế, phòng khám, thẩm mỹ, trò chơi điện tử có thưởng; cho vay; tài nguyên khoáng sản (đất đá, cát sỏi…).