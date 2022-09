Gần 60 lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia

Your browser does not support the video tag.

Theo Dân Việt cho biết, lúc 14 giờ 30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online (thuộc một casino khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam) do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), có khoảng 60 lao động người Việt Nam tháo chạy tán loạn về phía đồn cửa khẩu Bavet, hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.