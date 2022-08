Gần 60 chuyến bay Việt Nam ảnh hưởng vì Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan

Ngày 3/8, Cục Hàng không Việt Nam đã họp với các hãng hàng không về việc điều chỉnh đường bay khu vực tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan.

Việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhà chức trách hàng không Việt Nam thống nhất phương án triển khai theo nguyên tắc: "Không bay qua, không bay gần, không chọn sân bay dự bị gần khu vực Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan".

Để đảm bảo an toàn, các hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay, tránh khu vực . Tuy nhiên, do tác động của tập trận lớn, với tình huống xấu, các hãng hàng không cần chủ động hoãn, hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho hành khách.