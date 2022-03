Gần 48.000 lượt khai báo F0 ở TPHCM qua ứng dụng online

Với 8 máy chủ được đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu, cùng với tốc độ đường truyền được cải thiện rõ rệt, việc chuyển đổi số toàn bộ công tác quản lý F0 đang từng bước được cải thiện rõ nét.

Trước đó, ngày 11.3, Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp triển khai quy trình chuyển đổi số công tác quản lý F0 tại nhà nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân và giảm khối lượng công việc hành chánh của nhân viên y tế tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn vốn đang bị quá tải do số trường hợp mắc COVID-19 tăng cao.

Những ngày đầu sau triển khai, đã có nhiều trường hợp người dân mắc COVID-19 rất phấn khởi khi vào được địa chỉ tại https://khaibaof0.tphcm.gov.vn để khai báo và được xác nhận là F0 thay vì phải đến trạm y tế phường, xã để làm các thủ tục khai báo và phải mất khá nhiều thời gian do phải chờ đợi do quá đông người cùng đến một lúc. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp người dân không vào được do mạng bị nghẽn tắc.