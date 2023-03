Gần 350 học sinh đột ngột sốt và mệt mỏi, TP.HCM lập tổ chuyên gia

Trung tâm y tế quận Bình Thạnh, Trạm y tế phường lấy mẫu ngẫu nhiên 18 trường hợp, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các xét nghiệm SARS-CoV-2 và cúm A/B đều âm tính. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Do 2 trường có cùng nguồn cung cấp thức ăn và nước uống, Trung tâm y tế đã phối hợp với Ban An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra 2 đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống. Kết quả ghi nhận, các đơn vị đều thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.