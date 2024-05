Gần 340.000 biển số ô tô lên sàn tại Phiên đấu giá thứ tư

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu số của Bộ Công an. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ tư, đơn vị được giao quản lý, giám sát thực hiện việc đấu giá biển số xe ô tô: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Đơn vị được giao kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng, chống xâm nhập trong quá trình đấu giá: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an.