Gần 30 địa phương cho học sinh trở lại trường: Trường học đầu tiên ở TP.HCM cho học sinh trở lại đầu tháng 10

Theo đó, căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch C-19 trong cơ sở giáo dục của Sở GD-ĐT (đang dự thảo) và tiêu chí đánh giá của ngành y tế, Trường THCS-THPT Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100.

Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM), nhà trường đã đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4/10 lên UBND huyện và Sở GD-ĐT.

Theo ông Ngọc, Trường Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, nơi đây đã đạt được tiêu chí vùng xanh an toàn trong một thời gian dài. Trường có 293 học sinh ở 7 khối lớp từ khối 6 đến 12. Nếu được chấp thuận, nhà trường sẽ tổ chức cho 131 em học sinh ở ba khối lớp gồm khối 6, 9 và 12 đến trường học tập.

“Các em học sinh này sẽ học theo phương thức 50% trực tiếp ở trường và 50% học trực tuyến. Các khối lớp còn lại tiếp tục học 100% trực tuyến. Hàng tuần, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, từ đó đề xuất việc mở rộng khối lớp đến trường hay giảm lại…”, ông Ngọc thông tin.

Sáng 28/9, ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, cho biết ngành đang lập phương án tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 4/10 tới.