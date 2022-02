Gần 3.000 ca cấp cứu, 9 người chết do đánh nhau trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, có hơn 22.300 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết, giảm 14% so với cùng thời điểm năm ngoái.



Trong đó, 6.827 trường hợp phải nhập viện điều trị, 207 trường hợp tử vong (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về). Con số này thấp hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.



Riêng tai nạn do đánh nhau, ngành y tế ghi nhận trong 5 ngày qua có 2.781 ca cấp cứu, chiếm 2% tổng số cấp cứu. Trong đó có 1.088 ca phải nhập viện điều trị và 9 trường hợp tử vong.

Phần lớn các vụ đánh nhau xảy ra sau các bữa nhậu có sử dụng rượu, bia. So với kỳ nghỉ Tết năm ngoái, số tử vong và cấp cứu vì đánh nhau đều giảm (tương ứng là 11 ca tử vong và 3.601 ca cấp cứu).



Tuy nhiên, số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng với 310 trường hợp và không ghi nhận ca tử vong.



Trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 175.00 lượt, giảm 20% so với Tết năm ngoái. Số nhập viện điều trị nội trú là gần 80.000 người, giảm 19%.



Ngoài ra, các cơ sở cũng thực hiện gần 11.900 ca phẫu thuật. Trong số đó có hơn 7.500 ca phẫu thuật chấn thương sọ não, hơn 5.000 trẻ em chào đời.



Bộ Y tế nhận định, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.