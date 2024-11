Gần 200 người xếp kín tiệm vàng, người bán muốn 'trao tay' vì sợ chờ lỗ thêm

Sáng 14/11, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội) quá tải khách tới giao dịch. Chỉ trong chốc lát đã gần 200 người ngồi chờ tới lượt. Nhiều người sốt ruột muốn bán "trao tay" ngay cho khách tới mua. Theo ghi nhận của PV. VietNamNet, sáng 14/11, các tiệm vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) tấp nập khách tới mua - bán. Nhiều người chờ đợi từ sớm, khi cửa hàng chưa mở cửa. Lượng khách quá đông nên nhân viên tiệm vàng phải thông báo hạn chế nhận thêm khách. Theo nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy), ngay khi cửa hàng mở bán (9h30'), lập tức hàng trăm người đã ùa vào lấy số, phần lớn khách đến mua vàng nhẫn. Chỉ ít phút sau, cửa hàng đã phát đến số chờ thứ 160. Nhiều người tới sau không được phát số nữa, nán lại hy vọng xin được số chờ của khách bỏ về. Lượng khách quá đông, xếp kín trên tầng 2 tiệm vàng. Ảnh: Tiến Anh Ông Bình (Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi đến đây từ sớm nhưng được lấy số thứ tự gần 100, trong khi lượng giao dịch thành công khá chậm. 160 người chờ nhưng mới chỉ có hơn 40 người mua được sau hơn 1 tiếng mở bán”. “Tôi định chờ đợi vàng giảm thêm, nhưng lại thấy giá vàng nhích lên, tôi lo lắng đi mua luôn vì sợ càng chờ giá vàng càng tăng”, ông Bình nói. Sáng nay, tiệm vàng này thông báo chỉ bán ra tối đa cho mỗi khách 2 lượng vàng nhẫn, mỗi người chỉ được giao dịch một lần, lượng khách quá tải nên người mua ngồi xếp hàng chờ cả trên tầng 2 (khu vực bán vàng trang sức). Là người mua 3 lượng vàng từ lúc giá gần đỉnh 90 triệu đồng/lượng, bà Lan (Đống Đa) cho hay hôm nay thấy giá nhích lên trên 80 triệu nên mang đi bán vội, chấp nhận lỗ khoảng 7 triệu đồng/lượng. "Để lâu tôi sợ giá vàng giảm xuống dưới mốc đó còn lỗ nữa", bà nói. Theo quan sát, phần khách tới giao dịch là mua/bán vàng nhẫn, rất ít khách quan tâm đến sản phẩm vàng trang sức. Nhân viên quầy vàng nhẫn hoạt động "hết công suất”, nhưng nhân viên quầy vàng trang sức lại vô cùng thảnh thơi. Bà Yến (Hai Bà Trưng) thì mang 2 cây vàng mua cách đây 4-5 tháng, khi ấy giá là 73 triệu đồng/lượng, đi bán. Bà kể rằng cuối năm do cần tiền nên bà quyết định bán, không tích trữ nữa. Nhiều khách hàng lo lắng vì mãi chưa mua được vàng. Ảnh: Tiến Anh “Tôi chờ từ sáng sớm tới gần trưa mà chưa được giao dịch. Thấy nhiều khách có nhu cầu mua, tôi hỏi rồi bán lại trao tay để tiết kiệm thời gian chờ, lỡ còn giảm nữa. Tôi chỉ bán bằng giá niêm yết trên hệ thống là 82,3 triệu đồng/lượng", bà Yến cho biết. Không giống như bà Yến, xuất hiện nhiều đội nhóm “ôm vàng”, vào tận trong tiệm để hỏi mua lại với giá cao hơn giá thị trường. Trong vai người đi bán vàng, PV được một “cò vàng” tiếp cận hỏi mua với giá chênh 500.000-1 triệu đồng/lượng so với giá chính thức. Bên ngoài tiệm vàng, nhiều tay “săn vàng” đi lại nhộn nhịp, hễ có khách từ cửa hàng đi ra là tiếp cận hỏi mua lại với giá chênh, thậm chí cho khách tự trả giá và mua lại, số lượng không giới hạn. Chia sẻ với PV, một “tay săn vàng” quen mặt trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy) nói: “Khi khách ra, tôi hỏi mua lại luôn với giá chênh 500 nghìn đồng/lượng, sau đó tôi bán lại cho các tiệm vàng nhỏ lân cận với giá chênh thêm 500 nghìn, tôi lời ngay 500 nghìn đồng”. Theo quan sát, những thương hiệu vàng khác trên đường Cầu Giấy cũng nhộn nhịp khách mua - bán. Đối diện Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng PNJ đã mở bán nhẫn vàng tròn trơn sau thời gian dài “cháy hàng”. Bên cạnh đó, trên “chợ vàng online”, rất nhiều người đăng rao bán vàng với giá chênh từ 1-2 triệu đồng/lượng so với giá được niêm yết. Người mua cũng tự tin thông báo “mua không giới hạn” và nhận thu mua tận nhà với giá cao.