Gần 20.000 công nhân Bình Dương tham gia Đội xung kích ANTT

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, Bình Dương là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh thành về đây làm ăn, sinh sống nên kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể (Ảnh: P.D.).

Đáng chú ý, tình hình "tín dụng đen" đang đe dọa, thao túng tâm lý khiến lực lượng công nhân hoang mang sợ hãi.

4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện mô hình đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp tại Bình Dương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: P.D.).

"Trước những diễn biến phức tạp như vậy, cần có sự phối hợp giữa lực lượng công an, Liên đoàn lao động và các ngành tuyên truyền đến công nhân chính sách pháp luật của nhà nước. Củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản trong công nhân để củng cố thế trận an ninh trong doanh nghiệp, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ ảnh hưởng đến trật tự an ninh chính trị và đời sống", Trung tướng Hùng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện mô hình đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp tại Bình Dương (giai đoạn 2018-2022).