Gần 2,5 triệu lượt người Trung Quốc ra nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Trung Quốc đã chứng kiến ​​​​nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng đáng kể sau khi nước này hạ cấp quản lý COVID-19. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nước này đã xử lý các chuyến đi xuyên biên giới cho 2,459 triệu lượt công dân trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo dữ liệu do Bộ Công an nước này công bố. Trong đó, riêng 6 ngày đầu tiên, con số này là 2,392 triệu lượt người, tăng gần 124% so với cùng kỳ.

Du khách Trung Quốc được giới chức Thái Lan chào đón tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/1/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)