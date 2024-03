Gần 16.000 tài xế ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn trong tháng 2

Ngày 1/3, đại diện Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 2, do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong tháng qua, lực lượng công an thành phố tập trung triển khai nghị quyết, chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2024; tăng cường lực lượng, duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán…