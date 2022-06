Gần 100 con rận mu làm tổ trên mi mắt người đàn ông

Ngứa mắt do nhiều nguyên nhân như viêm bờ mi, do ký sinh trùng, nấm, do viêm kết mạc dị ứng nhưng ngứa mắt do ký sinh trùng rận mu rất hiếm.

Trường hợp hiếm gặp này rơi vào nam bệnh nhân 55 tuổi, ở Hà Giang. Ông đến viện khám với lý do ngứa mắt, đã khám và nhỏ thuốc tại một số bệnh viện gần nhà nhưng không khỏi.

Tại Khoa Mắt, Bện viện đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân được kiểm tra mắt dưới kính sinh hiển vi và "tá hỏa" vì có hàng trăm ký sinh trùng và trứng ký sinh trên mi mắt.